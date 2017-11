«Auf jeden Fall steht uns noch sehr viel Überzeugungsarbeit bevor, wir sind in den nächsten Monaten stark gefordert», sagte Schnegg beim traditionellen Mediengespräch von Swiss Olympic in Zürich. Es sei bisher nicht gelungen, die Diskussionen in Medien und Öffentlichkeit von den negativ beladenen Themen «Kosten und Sicherheit» zu den positiven Aspekten einer Bewerbung zu verschieben.

Alte Geschichten um OK-Chef

Den Olympiamachern werden auch anderweitig immer wieder Steine in den Weg gelegt. Sei es bei SVP-Nationalrat Stahl mit den lautstarken Negativmeldungen zum Projekt durch die eigene Partei. Sei es im Wallis mit der hektischen Flucht von Olympia-Turbo Christian Constantin aus dem Organisationskomitee nach seiner Attacke auf Rolf Fringer.

Oder sei es diese Woche mit den Medienberichten zu Sions OK-Präsidenten Jean-Philippe Rochat und den «Panama Papers» im Zusammenhang mit seinem Arbeitgeber, der Lausanner Anwaltskanzlei «Kellerhals Carrard». Die Westschweizer Medien kritisieren zudem die Verflechtung Rochats mit dem IOC und dessen langjährigen Generalsekretär François Carrard.