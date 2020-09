Simon Ammanns Landeversuch in der Wildhauser Lokalpolitik: «Ich möchte Zukunftsideen in die Köpfe setzen»

Skisprungtraining in Einsiedeln, die Herbstsonne brennt, in der Nähe grasen Kühe, das Beizli «Gummper-Hock» lädt zum ­Sitzen. Doch Simon Ammann, der ewige Skispringer, sitzt oben auf der Grossschanze. Während ­seine Kollegen bereits auf dem Weg zum Zmittag sind, wagt er einen letzten Sprung an diesem Morgen. Das Zischen des Flugs und der laute Knall der Landung mischt sich ins Kuhgeläut. Kurz darauf posiert Ammann für den Fotografen. Fast würde das Bild, mit Schanze in ländlicher ­Umgebung, als Foto für ein Wahlplakat herhalten.

«Zu spät», sagt Ammann. Bereits am ­Sonntag wird gewählt. Und ­sowieso: Geografisch sind wir am falschen Ort. Ammann will schliesslich in Wildhaus-­Alt St.Johann Gemeinderat werden, in seiner alten Heimat.

Dass sich der 39-Jährige zum Weitermachen bis zu den Olympischen Spielen 2022 entschieden hat, überraschte im Frühling viele. Noch mehr überraschte, als er im Juni auf der Kandidatenliste erschien. Neun Personen kämpfen um drei Sitze. Sportkarriere, Wirtschaftsstudium – und nun auch noch Toggenburger Lokalpolitik? Läuft Ammann bei einer Wahl nicht Gefahr, sein Karrierenende zu verwässern?

«Ich will Zukunftsideen in die Köpfe setzen.»

Ammann beantwortet die Frage im «Gummper-Hock». Er, als Meister im Jonglieren vieler Aufgaben, macht sich da wenig Sorgen.