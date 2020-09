Sieben Tote, sieben Schicksale, sieben Masken: Tennisspielerin Naomi Osaka erinnert an die Opfer von Polizeigewalt erinnert

Irgendwann, spät in der New Yorker Nacht, als sie in ihrem Zimmer war, und resümieren konnte, was der Tag gebracht hatte, da konnte und wollte sie die Tränen nicht mehr zurückhalten. Wenige Stunden zuvor hatte der TV-Sender «ESPN» der Tennisspielerin Naomi Osaka eine Videobotschaft vorgespielt, in der sich die Mutter von Trayvon Martin und der Vater von Ahmaud Arbery bei ihr bedankten. Sie sind die Eltern zweier Opfer von Polizeigewalt und Rassisten in den USA, beide Afroamerikaner, beide starben in diesem Jahr. Trayvor Martin war 17 Jahre alt, als er von einem Bürgerwehrler erschossen wurde. Ahmaud Arbery war 25 Jahre alt, als er beim Joggen von drei weissen Rassisten kaltblütig erschossen wurde.

Naomi Osaka ist zu ihrem Sprachrohr geworden. Spätestens, seit sie vor einer Woche nicht zu ihrem Halbfinal beim von Cincinnati nach New York verlegten WTA-Turnier nicht angetreten war, und die Organisatoren damit dazu gezwungen hatte, den Spielbetrieb ruhen zu lassen. Jacob Blake, ein 29-jähriger Familienvater und Afroamerikaner hatte versucht, bei einem Streit zu vermitteln, wurde dabei von Polizisten in den Rücken geschossen und so schwer verletzt, dass er gelähmt bleiben wird. Die 22-jährige Osaka sagte, sie habe das Gefühl, dass es wichtigere Themen gebe, die sofortige Aufmerksamkeit brauche, anstatt sie Tennis spielen zu sehen. Denn: «Noch bevor ich eine Athletin bin, bin ich eine schwarze Frau.»