Schwingsport: Der eigentliche Verlierer kommt in der Krise mit einem blauen Auge davon

Die Absage aller Schwingfeste bis Ende August – was praktisch einer Annullierung der Saison gleichkommt – bringt das Schwingen im Gegensatz zum «Unterhaltungssport» Fussball und Eishockey nicht in wirtschaftliche Not. Verbandsgeschäftsführer Rolf Gasser sagt: «Wir kommen bei den Absagen mit einem blauen Auge davon.»

Die Organisatoren sind eben flexibel. Gemäss Rolf Gasser werden praktisch alle abgesagten Feste einfach in einem Jahr am gleichen Ort durchgeführt. Auch der Saisonhöhepunkt, das Eidgenössische Jubiläumsfest in Appenzell. Er schränkt allerdings ein: