Schweizer Nationalteam: Vladimir Petkovic und sein letztes Aufgebot

Es ist wieder ruhiger geworden um die Schweizer Nationalspieler und ihren Coach Vladimir Petkovic. Sie haben sich im EM-Qualifikationsspiel gegen Irland mit dem 2:0 zuletzt ja auch aus einer Rücklage befreit. Nächsten Freitag gegen Georgien und in Gibraltar 72 Stunden später hat die Schweiz es mit vier gewonnenen Punkten in der Hand, im Plansoll zu bleiben mit dem Erreichen der Endrunde.

Zudem bearbeitet Petkovic Probleme um Spieler oder Nominationen heute ja ebenfalls aktiver und damit anders als auch schon. Der Tessiner hat aus der Vergangenheit gelernt, weshalb er seit Oktober den Medien seine Gedanken zum Aufgebot früher und dieses Mal in einem noblen Hotel Zürichs näherbringt. Ein Service, der jeglichen Raum für Spekulationen nimmt.

Mit Lichtsteiner, ohne Shaqiri

So gehört Captain Stephan Lichtsteiner für den am Montag beginnenden Zusammenzug wieder wie selbstverständlich zum Kader – seine Leadership kann die Schweiz gebrauchen. Und Xherdan Shaqiri, mit dem der Trainer jetzt offenbar in regerem Austausch steht, wird weiter nicht zur Verfügung stehen, was für diese Kampagne keine Besonderheit, sondern Normalität ist; Shaqiri hat alle sechs Qualifikationsspiele aus den verschiedensten Gründen verpasst, nun fehlt er wie im Oktober wegen einer Wadenverletzung, die laut Petkovic vor einiger Zeit ein zweites Mal aufgebrochen ist.