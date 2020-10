Schweizer Nati: Nur Akanji mit Coronavirus infiziert – Shaqiri fliegt mit nach Spanien

Nein, die drängenden Fragen stellen sich rund um die Gesundheit der Schweizer Spieler. Xherdan Shaqiri – erst positiv, dann doch negativ, aber mit Antikörper. Manuel Akanji –erst negativ, dann doch positiv. Beide in Isolation. Der eine, Shaqiri, plötzlich mit der leisen Hoffnung, in Spanien und Deutschland doch noch spielen zu können. Der andere, Akanji, mit der Gewissheit, dass 10 Tage in Isolation anstehen.

Mit dabei ist dann auch Xherdan Shaqiri. Von den Behörden in St.Gallen hat er grünes Licht für die Reise erhalten. Ob er dann aber tatsächlich auch spielen darf, ist noch ungewiss. Dafür muss die Uefa als Veranstalter der Nations-League-Spiele noch ihr OK geben.

Trotzdem: Es sind Tage voller Ungewissheit rund um die Nati. Nationaltrainer Vladimir Petkovic begegnet ihr mit einer wohltuenden Ruhe. Er sagt: «Die Situation ist leider so. Wir können sie nicht beeinflussen. Wir müssen von Tag zu Tag leben und hoffen, dass nicht noch mehr passiert.»

Im Gegensatz zur zivilen Bevölkerung darf die Schweizer Nationalmannschaft nach Spanien reisen, ohne danach eine Quarantäne befürchten zu müssen. Dies, weil sie sich in einer «Bubble» bewegt. Bedeutet: Der Kontakt mit der Aussenwelt im Coronahotspot Madrid ist auf ein Minimum reduziert. Nach dem Flug geht es per Bus direkt ins Hotel. Von dort dann am Freitagnachmittag zum Training. Am Samstagabend zum Spiel. Und am Sonntag zurück zum Flughafen mit Sonderabfertigung nach Köln, wo die Schweiz dann am Dienstag gegen Deutschland spielt.