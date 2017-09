In Innsbruck (AUT) fanden in den vergangenen zehn Tagen die Jugend-Weltmeisterschaften statt. Erstmals wurden neben den Titeln für Lead, Bouldern und Speed auch Titel für die Kombination gemäss dem olympischen Format vergeben. Insgesamt nahmen in den drei Kategorien Juniorinnen/Junioren, Jugend A und Jugend B rund 1100 Athletinnen und Athleten aus 50 Ländern teil. Für die Schweiz starteten 17 Damen und Herren, darunter auch Annalisa Tognon (Langnau a.A.) vom Regionalzentrum Zürich