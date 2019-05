Startete mit zwei Shutouts gegen die inferioren Teams aus Italien und Österreich ins Turnier. Kassierte gegen die Schweden vier Tore und wurde nach drei Gegentoren gegen Tschechien ausgewechselt. Alles in allem gut.

Der Captain lieferte wie gewohnt sehr solide Arbeit ab. Auch wenn man bei ihm immer ein wenig den Eindruck der leichten Überforderung hat, so ist er unter dem Strich ein sicherer Wert in der Nationalmannschaft.

Der Ambri-Verteidiger geriet immer mal wieder in Not, fiel aber grösstenteils weder auf noch ab. Und das ist für einen Spieler mit seiner Rolle das beste Zeichen. Er hat seine Limiten, ist aber zu einem sicheren Wert geworden.

Musste einmal als überzähliger Spieler zuschauen. Wird für immer ein Wandler zwischen den Welten bleiben. Offensiv wie defensiv auf höchstem Weltniveau am Limit. Aber er hat an dieser WM seinen Job erledigt.

Die besten Spieler eines Teams sollten Spiel für Spiel die besten Spieler sein. Roman Josi hat diese Aufgabe erfüllt. Kein anderer Schweizer kann die Performance der ganzen Mannschaft so beeinflussen wie er.

Der jüngste Spieler der Mannschaft hatte Pech, dass er sich im dritten Spiel gegen die Österreicher verletzte. In der Zeit, in der er vorher auf dem Eis stand, beeindruckte er mit seiner Ruhe und seiner Stilsicherheit.

Erledigte seinen Job so, wie er ihn auch in der NHL erledigt: unauffällig, solid, unspektakulär. Müsste mit seinen Möglichkeiten eigentlich offensiver agieren. Schade, verpasste er den Viertelfinal verletzungsbedingt.

Im Viertelfinal gegen Kanada löste er Mathias Seger als Schweizer WMRekordspieler ab. In seinem 107. (!) Einsatz erledigte «Büeli» seinen Job mit gewohntem Einsatz. Offensiv leider mit eingeschränkter Wirkung.

Er kam direkt aus der NHL zur WM. Dies, obwohl er über keinen laufenden Vertrag verfügt. Und erfüllte die in ihn gesetzten Erwartungen. Mit seiner Schnelligkeit und seinem guten Schuss ein stetiger Gefahrenherd.

Der wirblige Lausanner brachte unglaublich viel Energie in die Schweizer Mannschaft. Leider wurde sein enormer Aufwand nicht mit offensivem Output belohnt. Würde er auch skoren, wäre er immer noch in Nordamerika.

Bewies an dieser WM, dass er das Potenzial hat, sich in Nordamerika durchzusetzen. Der SCB-Center war eine treibende Kraft bei den Schweizern. Schade, war er für den späten kanadischen Ausgleich mitverantwortlich.

Schoss zwar drei Tore, aber es wurde einmal mehr deutlich, dass der NLA-Torschützenkönig auf internationalem Niveau seine Limiten hat. Physisch müsste er einen Schritt machen können – so wie zum Beispiel Lino Martschini.

Der Kleinste hatte sein «Coming-out» an dieser WM. Seine körperlichen Defizite kann er nicht verheimlichen, aber er war viel präsenter als auch schon. Schade, hat ihn vor allem im Powerplay seine Treffsicherheit verlassen.

Das SCB-Schlachtross hatte lange Mühe, in Schwung zu kommen. Als der Motor dann wieder auf Betriebstemperatur gekommen war, war er wertvoll wie eh und je. Mit seiner physischen Präsenz ein wichtiges Puzzleteil des Teams.

Nino Niederreiter (26), Note 5

Absolvierte nur zwei Spiele nach dem späten Playoff-Out der Carolina Hurricanes. In seinen beiden Auftritten brachte der Bündner das, was man sich von ihm erhoffte. Wäre auch in einem Halbfinal extrem wichtig gewesen.