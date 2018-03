Abseits der Wettkämpfe war Freestyler Fabian Bösch einer der grossen Stars der Olympischen Spiele von Pyeongchang: Mit einem Video, das ihn an der Rolltreppe hängend zeigte, sorgte er für grosses Aufsehen. Nun hat Bösch, Slopestyle-Weltmeister 2015, auch auf der Piste wieder getrickst. Er zeigt Didier Cuches Ski-Salto in voller Fahrt – und springt dann bei der Landung nach einem Sprung wieder in die Bindung.