Roger Federer zwischen Gott, Papst und Geld: Der ganz normale Wahnsinn

Samstag, 16. November 2019: Roger Federers Saison endet mit einer Halbfinal-Niederlage gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas beim Final der acht Jahresbesten. In Dubai feierte er den 100. Titel, auch in Miami, Halle und im Herbst zum zehnten Mal in seiner Heimat Basel triumphierte er. Nur die Krönung blieb ihm verwehrt: Im Wimbledon-Final gegen Novak Djokovic konnte er keinen seiner zwei Matchbälle nutzen und verlor mit 6:7 (5:7), 6:2, 6:7 (4:7), 6:4, 12:13 (11:13). Während sich andere in die Ferien verabschieden, sitzt Federer bereits am nächsten Tag wieder im Flugzeug. Sein Ziel: Südamerika, wo er innert sechs Tagen fünf Spiele bestreitet. Auch in der Winterpause vergeht kein Tag, an dem der 38-Jährige nicht irgendwo auf der Welt einen Termin wahrnimmt. Und für Schlagzeilen sorgt. Seit zwei Jahrzehnten führt er ein Leben am Rande des Wahnsinns. Ein Einblick in die Agenda, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.



19. November: Federer legt in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires einen Stopp ein. Bei einem exklusiven Gala-Dinner für 1500 Franken pro Person steht er im Mittelpunkt. Wie überall, wo er hinkommt.



20. November: Federer spielt in Chile gegen den Deutschen Alexander Zverev. Das Land befindet sich in der Krise. Was als Studentenrevolte gegen eine Erhöhung der Preise für Metro-Tickets begann, endete mit dem Militär auf den Strassen, 24 Toten, Hunderten von Verletzten und einer neuen Verfassung. Auf die Situation angesprochen, sagte Federer in London, er bereise Lateinamerika nicht in politischer Mission. Am Tag darauf trifft Federer in Buenos Aires eine 107-jährige Anhängerin.



22. November: Soziale Unruhen in Bogotá durchkreuzen Roger Federers Pläne. Teile der Bevölkerung lehnen sich gegen die geplante Arbeitsmarkt- und Rentenreform auf. Kolumbiens Präsident Ivan Duque verhängt eine Ausgangssperre. Das Spiel wird abgesagt. Federer: «Ich fühlte mich nicht wohl. Die Menschen müssen sicher wieder nach Hause kommen.» Es fliessen Tränen. Das Spiel wird nun am 4. März nachgeholt.

23. November: Unglaubliche 42'517 Zuschauer wohnen in Mexiko City in einer Stierkampfarena Federers Spiel gegen Zverev bei. Weltrekord. Die beiden Spieler kommen im Helikopter, nur so kann das Spiel pünktlich beginnen. Federer, mit einem Sombrero auf dem Kopf und einem Lachen im Gesicht, erzählt, wie er 1996 erstmals in Mexiko weilte. «Ich verspreche, dass es nicht wieder 23 Jahre dauert, bis ich zurückkomme», sagt Federer.