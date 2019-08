Apey verfolgte konsequent die Strategie, Zverev als globale Marke zu positionieren, für den heimischen Markt zeigte er nur wenig Interesse. Zverev entfremdete sich schleichend von der Heimat. Zuhause wird Russisch gesprochen, seinen Wohnsitz hat er in Monte Carlo, der Fitnesstrainer, Jez Green, ist ein Brite, der Manager war Chilene. War. Denn im März eskalierte, was schon in London gegärt haben muss. Zverev trennte sich von Apey. Seither stehen die beiden Parteien in einem offenen Konflikt Zu den Gründen, die zum Bruch geführt haben, schweigen sich beide Seiten aus. Die Entflechtung der Interessen und die Auflösung des bis 2023 laufenden Vertrags ist ein Fall für die Juristen. Und wird der Fall vor einem Londoner Gericht verhandelt, wird er auch langwierig. Denn freie Termine gibt es dort erst im nächsten Jahr. Es geht um Millionenbeträge, aber auch um verletzte Eitelkeiten.

Plötzlich auf sich alleine gestellt

Alexander Zverev scheiterte zuletzt im Sommer in Wimbledon in der Startrunde. Es war der Tag, an dem all das Ungemach der letzten Monate kulminierte. Da war nicht nur der Konflikt mit dem Ex-Manager. Da war auch die Trennung von der Freundin. Im Frühjahr lag Trainer-Vater Alexander senior ein paar Tage im Spital und konnte nicht reisen. Und Zverevs zweiter Trainer, der knorrige Ivan Lendl, verfolgte das Geschehen lieber aus der Ferne, offiziell wegen einer Pollenallergie Und plötzlich war der Rundumbetreute ganz auf sich alleine gestellt. Nur selten konnte er kaschieren, wie sehr ihn diese Disharmonie im Umfeld beschäftigte. In der Jahreswertung belegt Zverev zwar den zehnten Platz, doch er gewann nur einen Titel, im Mai in Genf. Auch dort bekundete er Mühe. Seine vier Siege kamen gegen Konkurrenten zustande, die im Ranking Positionen zwischen 75 und 92 belegten.

Umfeld und Spiel - alles war ausser Balance geraten. Zuletzt in Cincinnati unterliefen ihm in einem Spiel 20 Doppelfehler. «Ich bin zwei Meter gross - das ist eigentlich unmöglich. So wird es schwierig. Egal, gegen wen. Ich muss jetzt einfach mein Spiel wieder auf die Reihe bekommen», sagte er und zeigte sich dabei überraschend selbstkritisch. Die letzten Monate haben ihn geprägt. Es ist wahrlich ein Stahlbad, durch das Alexander Zverev in den letzten Monaten gegangen ist. Noch vor zwei Monaten, bei der Niederlage in Wimbledon, moniert Zverev, «er» mache ihm das Leben schwer. «Er» wolle ihn fertig machen. Man könne sich nicht vorstellen, was «er» wieder gemacht habe. Aber er, Zverev, dürfe nicht darüber sprechen. Über «ihn». Er nahm den Namen nie in den Mund. Aber es war klar, wen er meinte: Patricio Apey.