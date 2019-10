Roger Federer verspricht vor dem Turnierstart: «Solange ich Profi bin, spiele ich in Basel»

Mit welchen Gefühlen starten Sie in Ihr Heimturnier, wo Sie die vergangenen 20 Spiele alle gewonnen haben?

Roger Federer: Die Erwartungshaltung ist immer vorsichtig. Auf Indoor-Belägen kann es sehr schnell gehen. Gleichzeitig habe ich viel Selbstvertrauen. Es hilft mir in Basel natürlich auch, vor Freunden und Familie und mit den Fans im Rücken zu spielen. Das macht den Gegner vielleicht nervös und beflügelt mich. Es gibt nur ein Daheim – und das ist für mich logischerweise Basel.

Sie könnten die Swiss Indoors zum zehnten Mal gewinnen. Welche Bedeutung hätte dies für Sie?

Das sind schon unglaubliche Zahlen. Ich habe nie daran gedacht, zehn Mal ein Turnier zu gewinnen. Als Kafelnikov einst fünfmal in Moskau gewann, dachten alle: «Oh, wow». Ich mag mich auch noch daran erinnern, wie Nadal in Monte Carlo erstmals zehn Mal ein Turnier gewinnen konnte. Jetzt bin ich in Basel in der gleichen Situation, bin aber noch weit davon entfernt, dies zu erreichen. Es wäre ganz speziell im 50. Jubiläumsjahr des Turniers hier meinen zehnten Titel zu holen.

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit man ein Turnier so oft gewinnen kann?

Man muss dort oft erfolgreich gespielt haben. Irgendetwas am Turnier muss speziell sein, dass man immer wieder zurückkommt und dass es gut läuft. Das können die Bedingungen, die Stadt, das Publikum sein. Am Schluss ist es eine Kombination von allem, und das ist auch hier in Basel der Fall.

Sie haben Ihren auslaufenden Vertrag mit Basel verlängert. Wie liefen die Verhandlungen?

Mein Ziel war, einen Vertrag zu unterzeichnen, der automatisch läuft, solange ich spiele. Das haben wir erreicht. Für mich war immer klar, dass ich jedes Jahr hier spielen werde. Es ist auch für das Turnier wichtig, zu wissen, dass ich, solange ich Profi bin, in Basel spiele. Jetzt ist es einfach offiziell. Alles Geld, dass ich hier erhalte, geht seit Jahren an meine Stiftung.

Sie starten in diesem Jahr bereits am Montag. Was ändert sich deshalb vom Ablauf her?

Von den Terminen her ist eher weniger los. Ich muss aber aufpassen, dass ich mich im Training sofort mehr fordere. Die Vorbereitung auf das erste Spiel ist eventuell weniger gut. Ich habe erst am Sonntag erfahren, dass es gegen den Qualifikanten Peter Gojowczyk geht. Ich bin gespannt, wie es wird. Sollte ich gewinnen, ist es für den weiteren Turnierverlauf sicherlich positiv, weil ich anschliessend mehr Zeit habe.

War es Ihr Wunsch, am Montag zu starten?

Ja. Aber ich wusste bis zur Auslosung nicht, ob ich wirklich am Montag spiele. Wäre ich auf einen Finalisten dieser Woche getroffen, wäre das nicht möglich gewesen. Es hing alles noch in der Luft. Deswegen konnte ich nicht richtig planen, was aber kein Problem für mich war. Nachdem am Samstagnachmittag alles klar war, kam ich in den Sog der Konzentration rein und bereite mich so vor, damit ich am Montagabend topfit bin.