Vor einem Jahr hatten Sie kaum Erwartungen. Wie gross ist der Unterschied zum vergangenen Jahr?

Es ist total unterschiedlich. Schon nur, wie ich durch meine Pressekonferenzen gehe. Wie ich den Match vorbereite. Alles ist anders, ehrlich gesagt. Es wäre falsch, zu probieren, etwas vom Vorjahr zu kopieren. Sicher kann ich etwas von dieser Lockerheit aus dem vergangenen Jahr mitnehmen. Es wäre falsch, zu versuchen, dieses Gefühl zurückzugewinnen. Für mich zählt, dass ich ohne Probleme bis in die Viertelfinals gekommen bin.

Sie haben schon 25 Mal gegen Berdych gespielt, was hilft Ihnen das?

Wir hatten grossartige Duelle in den vergangenen Jahren. Angefangen beim ersten Duell bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen. Er scheint gut in Form zu sein und ich bin glücklich, dass er die Rückenprobleme übrewunden hat, die er im vergangenen Jahr hatte.

Haben Sie sein Spiel mitverfolgt?

Ein wenig, ja. Und ich habe ihn gegen Del Potro spielen sehen. Mir ist es wichtig, dass ich ein wenig vom Spiel sehe, damit ich weiss, ob er hier etwas anders spielt als normal. Ob er den Ball früher nimmt, oder anders serviert. Meine Coaches werden das dann sicher noch genauer anschauen. Aber für mich ist es wichtig, ein Gefühl dafür zu haben.

Man hat den Eindruck, dass es im Männer-Tennis sehr freundschaftlich zu und her geht. Wie sehen Sie das?

Der gegenseitige Respekt ist mir sehr wichtig, das Fairplay. Aber ich finde auch, dass wir manchmal zu sehr Kumpels sind. Am Ende des Tages gehen wir auf den Platz, um zu gewinnen. Du kannst nebem dem Platz befreundet sein – auf dem Platz muss es fair aber hart sein. Persönlich habe ich den Eindruck, dass es manchmal zu weit geht. Wenn du fünf Sätze gespielt hast und man sich dann in die Arme fällt, ist das okay, weil du etwas sehr Emotionales erlebt hast. Aber wenn es drei Sätze waren, dann ist es einfach einer von 40, 50 Matches im Jahr.