Es gibt nicht viele, die von sich behaupten können, gegen Roger Federer eine positive Bilanz vorzuweisen. Bis gestern gehörte der argentinische Linkshänder Federico Delbonis (27, ATP 67) dazu. Er hatte das einzige Duell im Sommer 2013 in Hamburg auf Sand gewonnen, als Federer mit chronischen Rückenschmerzen zu kämpfen hatte. In Indian Wells holte er im Tiebreak des zweiten Satzes einen 2:5-Rückstand auf und kam zu einem Satzball. Doch Federer setzte sich mit 6:3, 7:6 (8:6) durch und feiert im 13. Spiel des Jahres den 13. Sieg.

Federer trifft in der dritten Runde erstmals auf den Serben Filip Krajinovic (26, ATP 28). Erreicht er in Indian Wells, wo er mit fünf Siegen ex aequo mit Novak Djokovic Rekordsieger ist, die Halbfinals, verteidigt er auch die Führung in der Weltrangliste vor dem abwesenden Rafael Nadal. Federer sagt: «Ich bin enttäuscht, dass er der verletzt und nicht hier ist. Er hatte ein grossartiges Jahr und verdiente es, an der Spitze zu stehen.» Federer hatte Nadal mit seinem Turniersieg in Rotterdam Ende Februar von der Spitze verdrängt.