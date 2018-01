Bei allen offensiven Qualitäten geht dem 17-Jährigen auch das Defensivspiel nicht ab. Er hat keine Mühe, auch mal ein sehr physisches Spiel auszupacken, und kann harte Checks austeilen. Seine hervorragende Agilität verschafft ihm einen Vorteil in 1-gegen-1-Duellen.

Dass Dahlin noch lernen muss, das Spiel zwischendurch einfacher zu gestalten, ist einer der wenigen Kritikpunkte, die die Scouts anbringen. Der schwedische U20-Coach Tomas Montén zeigt sich begeistert von seinem Schützling: «Ich habe noch nie einen Spieler wie Dahlin gesehen. Gibst du ihm die Chance, auf einem höheren Level zu spielen, passt er sich unglaublich schnell – innert weniger Shifts – an das neue Niveau an.»

Verlieren erwünscht

Viele Scouting-Organisationen sehen im jungen Schweden gar ein «Franchise-Talent». Also einen Spieler, der in Kombination mit einem Rebuild in der Lage ist, ein Team wieder zurück auf die Erfolgsstrasse zu führen.

So gesehen verwundert es nicht, dass diese Saison einige NHL-Teams Niederlagen mit stoischer Ruhe hinnehmen. Je tiefer sie in der Tabelle stehen, desto grösser sind die Chancen, bei der Draft-Lotterie den ersten Pick zu erhalten. Derzeit befinden sich die Arizona Coyotes und die Buffalo Sabres in der Pole Position.

Und jede Niederlage bringt die Keller-Teams einen weiteren Schritt näher an Rasmus Dahlin.