Noch bevor er den Pokal für seinen vierten Sieg bei den US Open in Empfang nehmen konnte, flackerten Bilder aus der Vergangenheit über diese Leinwand. 19 Sequenzen – für jeden seiner nun 19 Grand-Slam-Titel eine. Millionen Menschen sahen sie. Was sie nicht sahen, sind die Bilder und Emotionen, die sich in diesen Sekunden vor dem geistigen Auge des Spaniers abspielten.

Fast schon ungläubig staunend, Nostalgie im Blick, Tränen in den Augen, blickte er in dieser Nacht nach oben, dort, wo wie ein Mond am Sternenhimmel über dem Arthur-Ashe-Stadion ein Videowürfel hängt. Immer wieder vergrub Rafael Nadal sein Gesicht in den von Blasen geschundenen Händen.

Nadal beschützt die Familie, wie sie ihn beschützt

Rafael Nadal wurde mit traditionell spanischen Werten erzogen, nach denen er noch heute, als Weltstar lebt. Die Familie steht über allem. Sie beschützt er, wie sie ihn beschützt. Sein Onkel Toni betreute ihn seit seiner frühsten Kindheit. Auch nachdem er sein Amt niedergelegt hatte, blieb er eine wichtige Bezugsperson.

Rafael Nadal ist in den knapp zwei Jahrzehnten im Tennis-Wanderzirkus der Junge aus Manacor geblieben, der sich am liebsten mit seiner Familie umgibt und niemanden an sich heranlässt. Er lebt in seiner eigenen, abgeschirmten Welt. Wann immer es ihm möglich ist, zieht er sich zurück. Selbst das Datum, an dem er Jugendfreundin Xisca heiratet, hätte er am liebsten geheim gehalten.

So selbstsicher und entschlossen er auf dem Platz wirkt, so unsicher und zweifelnd ist Rafael Nadal zuweilen daneben. Wer verstehen will, weshalb einer der Besten nur selten mit jenem Selbstverständnis auftritt, das Roger Federer oder Novak Djokovic auszeichnet, der findet Antworten in der Verletzungshistorie Nadals.

Einmal war es der Fuss, dann die Knie, der Rücken, das Handgelenk, oder die Schulter. Die Liste der Verletzungen, die Rafael Nadal ausser Gefecht gesetzt haben, umfassen praktisch das gesamte Spektrum der Anatomie. Mit jeder neuen Verletzung, jeder früheren, die wieder aufbrach und ihn zu einer erneuten Pause zwang, wuchsen die Selbstzweifel. Nadal sieht sich in Endlosschleife mit der eigenen Vergänglichkeit konfrontiert.