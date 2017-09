Heute 40,2 km langes Zeitfahren

Der 23-Jährige aus Waldshut-Tiengen unweit der Schweizer Grenze war erstmals bei einer dreiwöchigen Landesrundfahrt am Start, aber wenn es nach ihm geht nicht zum letzten Mal. «Ich möchte wieder zurück kommen, um zu zeigen, dass ich sportlich fair meine Leistung bringen kann, so wie ich es zuvor auch immer getan habe.»

In der Gesamtwertung der Vuelta führt Chris Froome. Der Brite hat 61 Sekunden Vorsprung auf Vincenzo Nibali. Heute könnte Froome für eine Vorentscheidung sorgen, denn es steht ein Zeitfahren über 40,2 vorwiegend flache Kilometer in Logroño an. Für seine Konkurrenten geht es wohl in erster Linie darum, den Zeitverlust möglichst in Grenzen zu halten.