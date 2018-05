Simon Yates hat am viertletzten Tag des Giro d'Italia erstmals geschwächelt. Der Leader der Italien-Rundfahrt büsste bei der Bergankunft in Prato Nevoso exakt die Hälfte seines Vorsprungs von 56 Sekunden auf den zweitplatzierten Vorjahressieger Tom Dumoulin ein.

Lange hatte es nicht danach ausgesehen, als dass Yates in Schwierigkeiten geraten könnte. Doch als auf den letzten beiden Kilometern des Schlussanstiegs zuerst Dumoulin und dann Chris Froome attackierten, musste Yates abreissen lassen. Der Brite rettete die «Maglia rosa» zwar ins Ziel, verlor aber 28 Sekunden auf Dumoulin, den Gesamtdritten Domenico Pozzovivo aus Italien und Froome, die zusammen über die Ziellinie fuhren.

Yates steigt nun mit einer Reserve von 28 Sekunden auf den Niederländer Dumoulin in die entscheidenden beiden Teilstücke, die am Freitag in Bardonecchia und am Samstag in Cervinia ebenfalls mit Bergankünften enden. Pozzovivos Rückstand auf Yates beträgt 2:43 Minuten, jener des Gesamtdritten Froome 3:22 Minuten.