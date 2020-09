WM-Bronze für Stefan Küng im Zeitfahren

Weltmeister wurde auf dem 31,7 km langen Parcours in Imola in überlegener Manier der Einheimische Filippo Ganna, der sich 27 Sekunden vor dem Belgier Wout van Aert und 30 Sekunden vor Küng durchsetzte.

Für Küng war es nach der Bronzemedaille im letzten Jahr im Strassenrennen in Yorkshire der zweite Medaillengewinn an einer WM. Vor Monatsfrist gewann er im EM-Zeitfahren Gold.

Nach WM-Silber von Marlen Reusser am Donnerstag im Zeitfahren war es für die Schweizer Delegation bereits die zweite Medaille an den Titelkämpfen in Imola.