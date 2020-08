Vierter Tour-Etappensieg für Australier Ewan

Der 26-jährige Australier vom Team Lotto Soudal holte sich seinen vierten Tour-Etappensieg, nachdem er 2019 dreimal gewonnen hatte. Zweiter wurde der Ire Sam Bennett, der bei der Tour de France seine erste Top-3-Platzierung errang. Rang 3 belegte der italienische Europameister Giacomo Nizzolo.

Julian Alaphilippe kam mit der Spitze ins Ziel und behielt das Maillot jaune. Im Gesamtklassement führt der 28-jährige Franzose weiterhin mit vier Sekunden Vorsprung vor dem Briten Adam Yates. Dritter in dieser Wertung ist nach wie vor Marc Hirschi (0:07 zurück). Der Berner verteidigte das weisse Trikot für den besten Jungprofi, welches er am Sonntag in Nizza mit seinem 2. Platz hinter Alaphilippe erobert hatte.

Schon am Dienstag kommt es mit der ersten Bergankunft zum Kräftemessen unter den Favoriten. Von Sisteron führt die 4. Etappe über 160,5 km nach Orcières-Merlette, einer auf 1825 Meter Höhe gelegenen Skistation. Der Anstieg von 7,1 km weist eine durchschnittliche Steigung von 6,7 Prozent auf.