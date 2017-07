Nach seinem schweren Sturz in der 4. Etappe ist die diesjährige Tour de France für Mark Cavendish, den mit 30 Etappensiegen bei der Tour erfolgreichsten aktiven Rennfahrer, vorzeitig beendet. Der frühere Weltmeister erlitt einen Bruch des rechten Schulterblatts, teilte sein Team Dimension Data in der Nacht auf Mittwoch mit. Eine Operation bleibt ihm zunächst erspart.

Der 30-jährige Brite war zuvor dick bandagiert ins Spital nach Nancy gebracht worden, nachdem ihn sein Konkurrent Peter Sagan bei Tempo 60 einen Ellbogencheck verpasst und ihn in die Absperrgitter gedrängt hatte.

"Ich bin natürlich unheimlich enttäuscht", so Cavendish. "Ich sah mich in einer guten Position zu gewinnen, diese zu verlieren und sogar die Tour verlassen zu müssen, ein Rennen, um das ich meine ganze Karriere gebaut habe, ist wirklich traurig." Den Rest der Rundfahrt werde er nun gezwungenermassen vor dem Fernseher verfolgen.

Der Vorfall hatte sich im Schlussspurt der Etappe nach Vittel ereignet, Sagan wurde für sein Verhalten von der Rennjury mit dem Ausschluss von der Tour bestraft. "Wir haben uns dazu entschieden, Peter Sagan von der Tour de France 2017 zu disqualifizieren. Er hat auf den letzten Metern des Sprints Kollegen ernsthaft gefährdet", erklärte Jury-Präsident Philippe Marien.

Sagans Team legt Protest ein

Gegen diesen Entscheid legte Sagans Team Bora-Hansgrohe am späten Dienstagabend offiziell Protest ein. Der Slowake habe versichert, Cavendishs schweren Sturz "weder verursacht noch in irgendeiner Weise beabsichtigt zu haben", liess das Team verlauten.

"Im Sprint habe ich Mark nicht gesehen. Er kam von rechts und ich wollte an das Hinterrad von Kristoff. Mark kam sehr schnell von hinten und hat mich berührt. Ich hatte keine Zeit zu reagieren und er kam zu Sturz", wurde Sagan in der Mitteilung seines Teams zitiert. Die Bora-Mannschaft sei mit der Disqualifikation nicht einverstanden und fordere die Wiederaufnahme in die Ergebnisliste, hiess es weiter.