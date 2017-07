Im Finish einer hügeligen Etappe über 212,5 km von Verviers in Belgien durch Luxemburg bis in die französische Kleinstadt Longwy war eine 1,6 km lange Schlussrampe zu bewältigen. Der kurze, aber heftige Anstieg war für einen sogenannten Puncher wie Peter Sagan wie geschaffen. Der 26-Jährige aus Zilina triumphierte vor dem Australier Michael Matthews und dem Iren Daniel Martin. Damit gelangte Sagan bereits zu seinem achten Etappenerfolg an der Tour de France.

Stefan Küng konnte im Bergauf-Sprint erwartungsgemäss nicht mit den Besten mithalten und fiel in der Gesamtwertung zurück. Der Waliser Geraint Thomas behält das Maillot jaune des Gesamtführenden. Sein Vorsprung auf den neuen Gesamtzweiten Chris Froome beträgt zwölf Sekunden.