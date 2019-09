Philippe Gilbert setzte sich in Bilbao nach 171 Kilometern drei Sekunden vor seinen ersten Verfolgern, den Spaniern Alex Aranburu und Fernando Barcelo, durch. Den entscheidenden Angriff lancierte der Weltmeister von 2012 im letzten Anstieg des Tages rund neun Kilometern vor dem Ziel aus einer Spitzengruppe heraus. Für den 37-jährigen Belgier war es der sechste Etappensieg im Rahmen der Vuelta, der zehnte in einer Grand Tour.

In der Gesamtwertung blieb alles beim Alten. Der slowenische Leader Primoz Roglic liegt unverändert 1:52 Minuten vor Weltmeister Alejandro Valverde. Dahinter folgen die beiden Kolumbianer Miguel Angel Lopez (2:11 zurück) und Nairo Quintana (3:00).

Nach zwei topografisch eher einfacheren Teilstücken dürften die Anwärter auf den Gesamtsieg am Freitag in der 13. Etappe wieder stärker gefordert sein. Auf den 166,4 km von Bilbao nach Los Machucos haben die Profis sechs klassifizierte Anstiege zu bewältigen. Als "Dessert folgt der enorm steile Schlussanstieg nach Los Machucos - von den Einheimischen als "rampas inhumanas" (unmenschliche Rampen) bezeichnet. Teils steigt die Strasse bis zu 25 Prozent an.