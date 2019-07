In Abwesenheit der amerikanischen Weltcup-Leaderin Courtney setzte sich Neff auf dem unbekannten Kurs in Brünn schon in der ersten Viertelstunde des Rennens an der Spitze ab. In der Folge baute die 26-Jährige, die im laufenden Weltcup noch auf den ersten Sieg wartet, ihre Reserve sukzessive aus. Fast drei Minuten büsste Belomoina am Ende auf Neff ein, mehr als drei Minuten Brandau.

Hinter Neff kämpfte mit Alessandra Keller zunächst eine weitere Schweizerin um eine Medaille. Die U23-Weltmeisterin aus Nidwalden, die sich Mitte Mai bei einem Sturz beide Mittelhandknochen gebrochen hat, wurde schliesslich Sechste.

Für Neff ist es der vierte EM-Titel nach 2015, 2016 und 2018. Schon im Vorjahr in Glasgow hat sie mit mehr als zwei Minuten Vorsprung gesiegt. Das Saison-Highlight folgt in einem Monat mit der WM in Kanada. Dort will sich Neff das Regenbogen-Trikot zurückholen, das sie in der letzten Saison an Kate Courtney abtreten musste. Davor stehen noch die Weltcup-Stationen in Val di Sole und Lenzerheide auf dem Programm.

Triumph von Van der Poel, Silber für Vogel

Mathieu van der Poel mischt die Mountainbike-Szene weiter auf. Der 24-jährige Allrounder aus den Niederlanden holte sich überlegen den Titel bei den Männern. In Abwesenheit von Nino Schurter triumphierte Van der Poel 43 Sekunden vor dem Schweizer Altmeister Florian Vogel. Dritter wurde Van der Poels Landsmann Milan Vader. Zweitbester Schweizer war Reto Indergand als Fünfter. Titelverteidiger Lars Forster musste sich mit Platz 11 begnügen.

Van der Poel feierte im Mai in Nove Mesto seinen ersten Weltcupsieg im Cross-Country. Nun errang der Enkel der französischen Rad-Legende Raymond Poulidor in Tschechien auch seinen ersten bedeutenden Titel mit dem Mountainbike.

Florian Vogel bewies derweil, dass er mit 37 Jahren immer noch zu Spitzenresultaten fähig ist. Der 37-jährige Aargauer, der seit dieser Saison für das französische Team KMC Ekoi Orbea fährt, verwies Überraschungsmann Milan Vader um 19 Sekunden auf den 3. Platz.

Vogel komplettierte damit seinen Medaillensatz an Europameisterschaften. 2008 und 2017 hatte er den Titel geholt, 2011 war er Dritter.

Auch in der U23-Kategorie der Männer blieben die Schweizer dank Filippo Colombo nicht ohne Medaille. Der 21-jährige Tessiner wurde Zweiter hinter dem überlegenen Rumänen Vlad Dascalu. Mit vier Goldmedaillen und zwei silbernen war die Delegation von Swiss Cycling auch in diesem Jahr die erfolgreichste an der EM.