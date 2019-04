Izagirre erreichte als Mitglied einer fünfköpfigen Ausreissergruppe 1:35 Minuten vor Buchmann das Ziel. Der Tagessieg ging an den Briten Adam Yates.

Im Schlussklassement lag Izagirre damit 29 Sekunden vor dem Iren Dan Martin und 36 Sekunden vor Jakob Fuglsang aus Dänemark. Der Emanuel Buchmann folgte 43 Sekunden zurück auf dem 4. Platz und verlor so noch den Gesamtsieg. Der Oberschwabe hatte noch am Freitag mit dem Etappensieg in Arrate die Führung übernommen.