Hirschi unglücklicher Zweiter in Lüttich - Roglic siegt dramatisch

Marc Hirschi zeigte erneut eine grossartige Leistung und bog als Teil einer Fünfer-Spitzengruppe auf die Ziellinie in Lüttich ein. Dort wurde der WM-Dritte jedoch in aussichtsreicher Position entscheidend von Weltmeister Julian Alaphilippe behindert. Nach einem Schlenker des Franzosen rutschte der Berner kurz vom Pedal und wurde dadurch all seiner Siegchancen beraubt.

Den Sieg sicherte sich der Slowene Primoz Roglic. Der Gesamtzweite der diesjährigen Tour de France profitierte davon, dass Alaphilippe zu früh zum Jubel ansetzte. Hirschi überquerte die Ziellinie als Dritter, wurde nach der Rückversetzung von Alaphilippe von Platz 2 auf 5 jedoch als Zweiter gewertet - ein schwacher Trost für den Schweizer.