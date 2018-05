Froome feierte seinen zweiten Etappensieg, nachdem er in der 14. Etappe bereits die Bergankunft beim Monte Zoncolan für sich entschieden hatte. Nun steht der Brite, der seit der letztjährigen Vuelta unter Dopingverdacht steht, nach seinem spektakulären Coup vor dem ersten Gesamtsieg bei der Italien-Rundfahrt.

Der Vorjahressieger Dumoulin (5. der Etappe) und der Franzose Thibaut Pinot (3.) hielten den Schaden noch einigermassen in Grenzen – dies auch dank der Unterstützung von Sébastien Reichenbach. Der Walliser unterstützte seinen Captain Pinot bis in die letzte Steigung hinein.

Verbesserung des Schweizers Reichenbach

Mit 4:17 Minuten Rückstand belegt Pinot hinter Froome und Dumoulin neu Platz 3 in der Gesamtwertung. Der Franzose verdrängte den Italiener Domenico Pozzovivo vom Podest. Reichenbach erreichte das Ziel oberhalb der Skistation als hervorragender 6. der Etappe mit einem Rückstand von 6:13 Minuten. Im Gesamtklassement verbesserte sich der Schweizer Edelhelfer in den 17. Rang.

Simon Yates, der bereits am Vortag Schwächen gezeigt hatte, erlebte einen rabenschwarzen Tag. Er verlor den Kontakt zur Spitzengruppe bereits vor Froomes Angriff und verlor bis ins Ziel fast 39 Minuten. In der Gesamtwertung fiel der Brite, der seit der 6. Etappe in der Maglia rosa gefahren war, auf Platz 18 zurück.

Am Samstag steht von Susa nach Cervinia noch einmal eine Alpenetappe mit zwei Pässen und einer Schlusssteigung im Programm, ehe am Sonntag das Finale in Rom folgt.