Den Löwenanteil zum Umsturz steuerte Froome in der 19. und drittletzen Etappe bei, als er aus einer scheinbar aussichtslosen Situation nach einem beeindruckenden Soloritt über 80 Kilometer in Bardonecchia allen Konkurrenten drei Minuten und mehr abnahm. "Der macht den Landis" entfuhr es George Bennett. Der Konkurrent von Froome sprach etwas an, was viele andere auch in der Radsport-Szene bei dieser Vorstellung des Briten dachten.

Verständnis für Skeptiker

An der Tour de France 2006 hatte Floyd Landis eine fast identische Aktion gestartet. Nach einer 125 Kilometer langen, ebenfalls erfolgreichen Flucht leitete der Amerikaner den Umsturz in der Gesamtwertung ein - nur einen Tag nach einem Einbruch im Leadertrikot. Wenige Tage nach seinem Gesamtsieg wurde Landis des Testosteron-Dopings überführt.

Froome hatte Verständnis für die Skeptiker: "Ich kann die Parallelen verstehen, die einige (zu Landis' Aktion - Red.) ziehen. Ich bin sicher, dass das Ergebnis hier am Giro Bestand haben wird". Er werde die Rundfahrt, die für ihn mit zwei Stürzen und unerwarteten Zeitverlusten begann, "als die grösste Schlacht meiner Karriere" in Erinnerung behalten.

Plausible Erklärungen

Froome ist überzeugt von seiner Unschuld und fürchtet den Ausgang der Untersuchung nicht. Für Froomes Husarenritt am Freitag gab es aber durchaus auch plausible Erklärungen. Auf der Verfolgung des Briten erhielt Vorjahressieger Dumoulin kaum Unterstützung. Der Leader Simon Yates erlitt an diesem Tag einen Totaleinbruch, ebenso wie der Franzose Thibaut Pinot am Tag danach.

Letztlich war es ein Zweikampf Froome gegen Dumoulin, den Froome - vornehmlich auf den gefährlichen Abfahrten - mit hohem Risiko für sich entschied. Dave Brailsford ordnete den Tag als "wahrscheinlich bemerkenswertesten" der Teamgeschichte ein. Der ebenfalls nicht unumstrittene Chef des Teams Sky möge Recht behalten - im Sinn der Glaubwürdigkeit des Radsports.