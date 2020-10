Démare siegt im Sprint

Im Gesamtklassement brachte die 140 km lange Etappe von Catania nach Villafranco Tirrena wie erwartet keine grossen Umstürze. Dank Sprint-Bonifikationen baute der portugiesische Leader Joao Almeida die Führung gegenüber dem zuvor zeitgleichen Jonathan Caicedo um zwei Sekunden aus.

Die prägende Rolle in der 4. Etappe spielte lange der Schweizer Simon Pellaud. Im Anstieg zum Portella Mandrazzi distanzierte der 27-jährige Profi vom Team Androni Giocattoli-Sidermec seine letzten beiden Begleiter und führte das Rennen in der Folge während 40 km solo an. Erst 22 Kilometer vor dem Ziel stoppte das Peloton die Flucht des Wallisers.