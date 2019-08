Angel Madrazo gehörte einer dreiköpfigen Fluchtgruppe an, die sich unmittelbar nach dem Start in L’Eliana vom Feld abgesetzt hatte. Der 31-Jährige vom zweitklassigen Team Burgos schüttelte auf den letzten Metern des 170,7 km langen Teilstücks seinen niederländischen Teamkollegen Jetse Bol und seinen Landsmann Jose Herrada ab. Für Madrazo war es der erste Sieg in einer grossen Rundfahrt und der erste auf Stufe World Tour.

Als Tagesvierter holte sich der Kolumbianer Miguel Angel Lopez nach vier Tagen das rote Leadertrikot von Nicolas Roche wieder zurück. Der Ire konnte im oberen Teil des 11,1 km langen Schlussanstiegs hinauf zum Observatorium Javalambre erwartungsgemäss das Tempo der Favoriten nicht mithalten. Er büsste eineinhalb Minuten auf Lopez ein und fiel im Gesamtklassement auf Platz 5 zurück.

Lopez' Vorsprung in der Gesamtwertung auf den zweitplatzierten Slowenen Primoz Roglic beträgt 14 Sekunden. Dahinter folgen mit 23 respektive 28 Sekunden Rückstand der Kolumbianer Nairo Quintana der spanische Weltmeister Alejandro Valverde.

Die 6. Etappe vom Donnerstag geht erneut mit einem Anstieg zu Ende. Die letzte Rampe ist 7,9 km lang.