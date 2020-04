Auch Rohan Dennis gewinnt zum zweiten Mal

Der australische Zeitfahr-Weltmeister gewann die 5. Etappe über 36 Kilometer und 950 Höhenmeter von Camperio nach Disentis-Sedrun mit einem Vorsprung von zwölf Sekunden vor dem Iren Nicholas Roche, dem Sieger vom Freitag.

Es sei diesmal viel härter gewesen als beim Sieg in der 1. Etappe, sagte Dennis gegenüber dem Schweizer Fernsehen. So mussten die Fahrer den Lukmanierpass überwinden. Der Däne Jonas Vingegaard komplettierte das Podest. Als bester der drei Schweizer klassierte sich Mathias Frank im 10. Rang. Der 33-jährige Luzerner, dessen Daten in der 1. Etappe wegen eines technischen Problems nicht übertragen worden waren, verlor 1:32 Minuten auf Dennis. Mit diesem Rückstand konnte er mehr als gut leben.

Positives Fazit

"The Digital Swiss 5" war als temporärer Ersatz für Strassenrennen ins Leben gerufen worden. Eine Gesamtwertung gab es keine, jedes Teilstück wurde als Einzel-Event gewertet. Hinter dem Projekt standen die Veranstalter der Tour de Suisse. Die Fahrer waren auf ihrer Rolle zuhause digital miteinander verbunden. Das Programm gab den jeweiligen Widerstand auf die Pedale - angepasst an die echte Topografie der Strecke.

"Es war ein Wagnis, das ganz gut herausgekommen ist", sagte Olivier Senn, Co-Geschäftsführer des Verein Tour de Suisse. "Es gibt für die Zukunft viel zu verbessern, aber fürs Erste dürfen wir sicher sehr zufrieden sein." Der Plan ist, im Juni eine digitale Tour de Suisse durchzuführen. Der zweifache Sieger Stefan Küng sprach von einem "realen Rennfeeling". Alle Athleten seien sehr ambitioniert gewesen und hätten entsprechend ihre Höchstleistungen abgerufen.