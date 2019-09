Julian Alaphilippe gelang eine sensationell gute Saison, mit Siegen bei den Eintagesrennen Mailand–Sanremo, Flèche Wallonne und Strade Bianche. Bei der Tour de France gewann der 27-jährige Franzose zwei Etappen und trug an 14 Tagen das Maillot jaune. Am Ende wurde er Gesamtfünfter. «Das gute Gefühl kommt zurück», sagte Alaphilippe zuletzt nach seinen Einsätzen an den WorldTour-Rennen in Québec City (7. Rang) und Montreal (13.), wo er jeweils bis 200 m vor dem Ziel auf den Tagessieg hoffen durfte.

Spielverderber gibt es viele, welche die französischen und niederländischen Pläne auf den so langersehnten WMTriumph durchkreuzen wollen. Zwar blickt Peter Sagan auf eine für ihn bescheidene Saison mit vergleichsweise wenigen Siegen zurück. Doch der Slowake zeigte sich zuletzt bei den World-Tour-Rennen in Kanada in guter Form. Gelänge ihm nach 2015, 2016 und 2017 der vierte Titelgewinn, so wäre Sagan alleiniger Rekordweltmeister.

Zu beachten gilt es auch Titelverteidiger Alejandro Valverde. Der Spanier, der in seiner 18. Saison als Profi steht, krönte sich mit 39 Jahren zum ältesten Weltmeister überhaupt. Im Vorjahr in Innsbruck triumphierte er im Sprint einer Vierer-Spitzengruppe. Dem endschnellen Altmeister ist nach einer starken Vuelta, bei welcher er hinter dem slowenischen Talent Primoz Roglic Zweiter wurde, auch in England alles zuzutrauen.

Quasi eine All-Star-Equipe stellen die Belgier, angeführt von Exweltmeister Philippe Gilbert und dem erst 19-jährigen Phänomen Remco Evenepoel, dem Zweitklassierten des WM-Zeitfahrens vom Mittwoch. Die Australier setzen ihre Chips auf Michael Matthews, zuletzt Sieger in Québec City vor Peter Sagan, die Italiener vertrauen auf den formstarken Puncher Matteo Trentin.

Hirschi und Küng als Schweizer Leader

Aus Schweizer Sicht steht am Sonntagmorgen um 9.40 Uhr (Schweizer Zeit) mit Michael Albasini, Silvan Dillier, Marc Hirschi, Stefan Küng, Michael Schär und Danilo Wyss ein Sextett am Start. Nationaltrainer Marcello Albasini hat den letztjährigen U23-Weltmeister Hirschi sowie Küng, der in der Woche vor der WM zwei Tagessiege feiern konnte, als Leader bestimmt.

So renommiert wie zahlreich sind bei den ersten Strassenweltmeisterschaften in England seit 37 Jahren auch die abwesenden Fahrer. Unter anderen verzichten – aus verschiedensten Gründen – der Tour-de-France-Sieger Egan Bernal, der letztjährige WM-Zweite Romain Bardet, die Sprinter Caleb Ewan und Dylan Groenewegen sowie weitere (Rundfahrten-)Grössen wie Vincenzo Nibali, Tom Dumoulin, Richard Carapaz, Simon Yates, Thibaut Pinot und Chris Froome.