Als Pionier gilt der legendäre Fred Perry, der vor seinen Siegen in Wimbledon auch Tischtennisweltmeister war. Erstmals regelmässig wurde die Sportart in den 90er- Jahren in Skandinavien gespielt. Ein österreichischer Student professionalisierte sie nach einem Auslandsemester Anfang des neuen Jahrtausends.

Nicole Eisler sagt: «Racketlon – das ist das Sammelbecken für alle Verrückten.» Sie ist die beste Schweizer Spielerin auf der Tour. 2012 ist sie für einige Monate gar die Nummer 1 der Welt. Mittlerweile noch die Nummer 6. «Das ist auch o. k.», sagt sie, «die Beste der Welt zu sein – das hat mich damals wahnsinnig gefreut, heute ist mir das Ranking nicht mehr so wichtig.»

Der Sport wird ihr in die Wiege gelegt. Eislers Eltern sind Bergsteiger. Ihre Sport-Karriere beginnt sie als Leichtathletin, im Mehrkampf. Irgendwann will sie Neues entdecken. Sie überlegt, auf Triathlon umzusteigen, «aber mit dem Schwimmen wurde ich nie warm». Mit 18 animiert sie ihr damaliger Freund, mit Squash zu beginnen. Mit 24 folgt das erste Racketlon-Turnier. «Es war Liebe auf den ersten Blick. Die Faszination des Racketlons ist die Vielfalt. In jeder Sportart sind Schläger und Bälle dabei. Und doch sind sie derart unterschiedlich.»