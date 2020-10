Qualifikation für WM 2022 in Gefahr? Schweiz fällt aus Top Ten Europas in der Fifa-Weltrangliste

Am Donnerstag präsentierte die Fifa ihre jüngste Weltrangliste. Diese ist darum wichtig, weil anfangs Dezember die Gruppen für die WM-Qualifikation 2022 in Katar ausgelost werden.

Die zehn besten Teams aus Europa sind in Topf 1 gesetzt. Nun ist die Schweiz erstmals nur noch auf Rang 11 in Europa abgerutscht. Stand heute würde sie in der WM-Qualifikation also gegen eines dieser Top-Ten-Teams antreten müssen. Zur Erinnerung: Nur der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für die WM in Katar. Die Gruppenzweiten müssen in eine Barrage.