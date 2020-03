Pro von Frederic Härri: «Lieber Spiele auf der Konsole als gar kein Fussball»

Die Schweizer Nati spielt endlich wieder Fussball. Letzten Donnerstag gewann die Mannschaft von Vladimir Petkovic souverän gegen Belgien, diesen Montag musste sie sich gegen Portugal knapp geschlagen geben. Klar, Embolo, Sommer, Seferovic & Co. standen nicht real auf dem Feld, sondern nur virtuell im Videospiel Fifa 20. Spass, zuzuschauen, macht das Ganze trotzdem.

Mehrere Tausend dürften die Länderspiele online auf SRF und auf der Streamingplattform Twitch mitverfolgt haben. E-Sports liegt im Trend. Gamen ist für vor allem für Jugendliche ein fixer Bestandteil ihrer Freizeit geworden, immer mehr wollen sie auch live dabei sein, wenn sich die professionellen Spieler an der Konsole messen. Wenn man sieht, wie Fifa-Wettkämpfe in coronafreien Zeiten ganze Arenen füllen,erahnt man das riesige Potenzial darin. Es zeigt, dass man E-Sports als Sportart ernst nehmen muss.

Der Schweizerische Fussballverband SFV hat die Zeichen der Zeit erkannt und Anfang März eine eigene E-Sports-Nationalmannschaft gegründet. Er tut es damit anderen Verbänden in ganz Europa gleich, die bereits eine solche Abteilung haben. Im Kader der E-Nati stehen junge Leute, die mit Herzblut einer Leidenschaft nachgehen, die viele Gleichaltrige teilen. Mit ihnen lässt sich mitfiebern und mitleiden. In einer Phase, in der Schweizer Fans über lustlose Auftritte der A-Nationalmannschaft klagen und regelmässig von Entfremdung die Rede ist, kann das dem SFV nur recht sein. Der Verband beweist, dass er bereit ist, neue Wege zu gehen und die Anhänger mit ins Boot holen will.

Und vielleicht sind uns gerade auch die grossen Fussballstars durch Games wie Fifa so nah wie selten zuvor. Nicht nur Granit Xhaka oder Xherdan Shaqiri, auch Spieler wie Marco Asensio und Thibaut Courtois von Real Madrid greifen häufig zum Controller und chatten gleichzeitig mit den Fans auf ihren Kanälen. Ehrlich und ungefiltert. Im Grunde geht es ihnen gleich wie uns allen: Auch sie wissen, dass ein Videospiel den Gang ins Stadion nie wird ersetzen können. Aber das ist immer noch besser, als gar keine Fussballspiele zu haben.

Contra von Etienne Wuillemin: «Esports? Das ist verschwendetes Geld, das der Frauenfussball dringend nötig hätte»