Sein Leistung gegen Ungarn war herausragend. Sein Tor am Ende die Krönung. Stephan Lichtsteiner ist in toller Form. Zusammen mit Xherdan Shaqiri bildet er auf der rechten Seite derzeit ein Duo, das immer wirbelt. Und wenn das so weiter geht, werden auch die Portugiesen ihre Probleme bekommen.



Die Frage an Lichtsteiner lautet: Welches Spiel während dieser neun Siege andauernden Serie in der WM-Qualifikation war das beste? Er braucht nicht lange, um zu überlegen, sagt: "Ich hoffe, das zehnte!" Das Spiel in Portugal also. Ein Portugal, bei das auch in Andorra angewiesen war auf Cristiano Ronaldo.

45 Minuten sass er auf der Ersatzbank, weil er bei einer gelben Karte gegen die Schweiz gesperrt gewesen wäre. Von dort musste er mitansehen, wie seine Teamkollegen daran scheiterten, auch nur ein mikriges Törchen zu erzielen. Also kam Ronaldo aufs Feld - und traf bald. Pflicht erfüllt.



Wie ist er zu stoppen? Captain Lichtsteiner sagt: "Es gibt kein Rezept. Denn wenn es ein Rezept gäbe, würde er nicht so viele Tore schiessen. Ronaldo hat über Jahre alles gewonnen. Er ist herausragend, da müssen wir nicht diskutieren."



Torhüter Sommer: "Dann wären wir qualifziert!"