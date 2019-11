Philippe Senderos, warum tun Sie sich die Tristesse in Chiasso an?

Er hat in London, in Mailand, in Valencia, in Birmingham, in Zürich, in Glasgow und in Houston gespielt. Und nun Chiasso. Kleinstadt, strukturschwach, unprätentiös, ja sogar unbedeutend, wenn man die Grenze zu Italien ausblendet. Das Bild, das der lokale Fussballklub abgibt, ist ebenso trist. Lottrige Infrastruktur, kaum Zuschauer und auf allen Ebenen ein Kommen und Gehen. Konstant ist einzig, dass jede Saison rund 20 neue, unbekannte Kleinverdiener auf dem Platz stehen, die um den Klassenerhalt in der Challenge League kämpfen.

Warum tut sich Philippe Senderos, ein Held des Schweizer Fussballs, das an? Das fragen sich viele. Darunter auch Sandro Burki, heute Sportchef beim FC Aarau, vor 17 Jahren Senderos’ Teamkollege in der U17-Auswahl, die sensationell den EM-Titel gewonnen hat. Senderos hat Millionen verdient und in London Frau und Haus und er wurde erst im September zum zweiten Mal Vater. Er könnte es sich problemlos leisten, jetzt, mit bald 35, die Füsse hochzulegen und seine Kinder beim Aufwachsen zu beobachten. Oder er könnte sich auf die Karriere danach vorbereiten, statt seinen eh schon stark ramponierten Körper auf einem holprigen Rasen zu schinden mit dem Ziel, nach wochenlangem Aufbautraining in der Challenge League zu debütieren. «Ich liebe Fussball. Ich liebe die Herausforderung. Das ist die einzige Antwort auf diese Frage», sagt Senderos.



Liebe! Dabei ist Senderos nicht der Mann der grossen Gefühlsregungen. Unterkühlt, distanziert, wortkarg, ernsthaft, skeptisch. Typ Musterprofi. So wird er von vielen gesehen. «Stimmt nur zum Teil», sagt Burki. «Philippe ist empathisch und kann sehr witzig und warmherzig sein. Aber er war halt auch schon sehr früh erwachsen, weshalb viele in ihm einzig den seriösen Fussballer sehen, der er zweifellos auch ist.»

Senderos und die Zimmerbesuche an der U17-EM

Um Senderos zu verstehen, muss man zurückblicken. Julian Senderos, ein Spanier, und Zorica Novkovic, eine Serbin, lernen sich in Genf kennen. Einwanderer, wie viele andere auch in diesem Land. Mit kleinem Portemonnaie und grossem Herzen. Und dem Ziel, sich rasch zu integrieren, ihre Buben Julien und Philippe in der Spur der Tugend zu halten in der Hoffnung, dass sie dereinst ein gutes Leben führen werden. Nicht, dass das Leben der Familie Senderos schlecht war. Im Gegenteil. Philippe spricht von einer glücklichen Jugend. Auch wenn das Geld knapp war, beide Elternteile arbeiten mussten und man es sich nicht leisten konnte, in die Sommerferien nach Spanien zu fliegen, sondern im Toyota-Bus reiste. «Punkto Selbständigkeit und Verantwortungsbewusstsein konnte ich mich früh entwickeln», sagt Senderos heute.

Dazu eine bislang unerwähnte Geschichte. Während der U17-EM wurde es zum Ritual, dass Senderos am Abend vor den Spielen jeweils in die Zimmer ging, um mit jedem Spieler zu reden. «Er gab uns Zuversicht und Mut», erzählt Sandro Burki. «Er wies darauf hin, wie gut wir seien. Und er sagte, worauf wir im nächsten Spiel achten sollen. Wahnsinn, er war ja noch ein Teenager, nicht älter als wir. Aber er verhielt sich schon damals wie ein echter Leader.»