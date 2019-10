Pfiffe für Trump, Billigpizza fürs Versagen eines Verräters und eine späte Erlösung

Im März verloren die Washington Nationals ihren wertvollsten Spieler: der Mormone Bryce Harper schloss sich den Philadelphia Phillies an, für 13 Jahre und 330 Millionen Dollar. Die «Washington Post» fragte darauf besorgt, ob sich das Zeitfenster für einen Titelgewinn ohne den telegenen Superstar nun geschlossen habe. Die Nationals lieferten auf diese Frage eine eindrückliche Antwort, in der Nacht auf Donnerstag gewannen sie erstmals in der Klubgeschichte die World Series, dank einem 6:2-Sieg im entscheidenden siebten Spiel der Finalserie beim Favoriten Houston Astros.

Es war der denkwürdige Schlusspunkt eines bizarren Duells, in welchem das Gastteam jede Partie gewann, ein Unikum in der 115-jährigen Geschichte der World Series. Auch in der NHL und NBA hat es eine solche Häufung an Auswärtssiegen noch nie gegeben.