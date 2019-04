Der Rennbetrieb war seit dem 5. März für drei Wochen unterbrochen worden, um die Ursache für die vielen tragischen Unfälle zu finden.

Am Freitag fand der erste Wettbewerb nach der Zwangspause statt. Am Sonntag verletzte sich der Wallach Arms Runner im mit 100.000 Dollar dotierten "Simeon Stakes" am rechten Vorderbein, stürzte und wurde durch La Sardane niedergetrampelt. Die Jockeys beider Pferde erlitten leichte Verletzungen, La Sardane blieb unverletzt.