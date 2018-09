Selbst für sie fühle es sich in den ersten Tagen auf Big Island an, als würde sie sterben, sagt Daniela Ryf (31). «Dabei weiss ich, dass ich austrainiert bin», sagt die Solothurnerin, am Tag der Abreise nach Hawaii. Eben erst wurde sie in Port Elizabeth zum vierten Mal Weltmeisterin über die halbe Ironman-Distanz, quasi aus dem Training heraus.

Nicht einmal ein gerissener Reissverschluss konnte sie bremsen. Der Titel gibt ihr die Gewissheit, auf dem richtigen Weg zu sein. Es laufe nach Plan, aber sicher fühle sie sich nie. «Im Triathlon kann so viel passieren», sagt Ryf.