Konkret: Swiss Ski wollte eine so genaue Erfassung, wie sie keine andere Nation hat. «Unser System sollte genauer sein als die Augen der Trainer», sagt Läuppi. Wie genau, will Swiss Ski nicht verraten. Die Konkurrenz soll die sensiblen Daten nicht erfahren. So viel sei verraten: «Wir können in der Analyse exakt zeigen, welche Auswirkungen beispielsweise ein technischer Fehler oder eine falsche Linienwahl hat», sagt Läuppi.

Präzisionstechnik

Das hat weitreichende Folgen. «Früher ist ein Athlet möglicherweise den gleichen Lauf zweimal exakt gleich schnell gefahren. Der Trainer sagte dann: ‹Super, du hast es im Griff!› Nun können wir anhand der Daten sehen, dass er einmal bei Tor X zwei Zehntelsekunden verliert und bei der zweiten Fahrt bei Tor Y.