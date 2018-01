Seither ist viel passiert. Bencic hat sich erst einer Operation am linken Handgelenk unterzogen, dann knapp fünf Monate pausiert und in dieser Zeit ihr persönliches Umfeld nach ihren Vorstellungen umgebaut.

Das zahlte sich mit drei Turniersiegen im Herbst schneller aus als erwartet. Sie sagt, sie sei in den letzten Monaten nicht nur als Spielerin, sondern vor allem auch als Mensch gereift. Ihre Perspektiven für die unmittelbare Zukunft bleiben rosig.

Prag als nächster Fixpunkt

Ob sie bei einem kleineren Turnier in Taipeh, für das sie sich eingeschrieben hat, antritt, liess sie offen. Sicher ist, dass sie im Februar in Prag mit dem Fed-Cup-Team gegen Tschechien spielt. Dann will sie einen Trainingsblock einlegen, um sich auf die Hartplatzturniere in Acapulco, Indian Wells und Miami vorzubereiten. Dort kann sie beweisen, dass die Niederlage gegen Kumkhum nur eine Zwischenlandung und nicht das Ende des Höhenflugs war.