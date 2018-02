Die NHL-Spieler dürfen nicht an Olympia teilnehmen. Sind Ihre Gedanken in den nächsten Tagen trotzdem in Pyeongchang?

Nein, das würde mich zu sehr ablenken. Ich habe hier in der NHL meine Aufgabe. Darauf konzentriere ich mich. Die Olympischen Spiele werde ich zwar verfolgen, aber nur am Rand, wenn Zeit dafür bleibt.

Ihre Zwischenbilanz sieht mit 31 Skorerpunkten aus 52 Spielen gut aus. Sind Sie damit zufrieden?

Ja, ich bin zufrieden, wie es läuft.

Sie klingen nicht ganz zufrieden.

Nein, vor allem nicht nach einem solchen Abend. Wir haben zwar einige Punkte Reserve für die Playoffs, aber wir müssen zwingend Spiele gewinnen.