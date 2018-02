Im harten Kampf gegen den checkenden Flyers-Verteidiger Robert Hagg lenkte er den Puck in höchster Not so ab, dass er Goalie Alex Lyon zwischen den Schonern erwischte. Alles spielte sich in Zehntelsekunden ab. Hischier hatte davor in zehn Partien nicht mehr getroffen.

"Für uns war es ein wichtiges Spiel, ein Vier-Punkte-Spiel", sagte Hischier. "Es gab viel Auf und Ab in diesem Match. Am Ende haben wir gewonnen, aber wir müssen jetzt genau so weiterfahren."

Punkte auch für Malgin und Fiala

Ebenfalls ein schönes Tor gelang Denis Malgin beim 4:2-Sieg der Florida Panthers bei den Buffalo Sabres. Der Oltner traf mit einem Backhand-Schuss zum 3:1. Es war sein achtes Saisontor.