Der Genfer trägt keinen profanen Namen: Denis Lemi Zakaria Lako Lado – der Vater stammt aus Kongo-Kinshasa, die Mutter ist Sudanesin. Am Lac Léman wuchs er auf, zwei Schweizer Klubs prägten seine sportliche Entwicklung: Bei Servette funktionierten sie ihn vom Stürmer zum Dirigenten im defensiven Mittelfeld um, in Bern drängte sich Zakaria als 19-jähriger YB-Stammspieler für ein EM-Aufgebot auf.

Im letzten Sommer verliess der Romand die Schweizer Komfortzone und setzte seinen steilen Aufstieg in Mönchengladbach fort. Ohne die geringsten Anlaufschwierigkeiten, ohne Furcht, praktisch ohne Fehler und Verzögerung verschaffte sich das Talent einen Platz in der Herzkammer der Borussia.

Bis jetzt ist er jeden Cent der 12 Millionen Euro Ablösesumme wert. Seine physische Präsenz ist beeindruckend, taktisch erfüllt er bislang alle Ansprüche – und mit einer Quote hebt sich der Westschweizer ab: 91 Prozent seiner Pässe kamen an, kein anderer Mittelfeldspieler in Deutschlands Eliteklasse erreichte in der Vorrunde einen besseren Wert.

Die Bundesliga-Experten staunten. «Ich bin froh, dass Gladbach wieder eine Perle gefunden hat», sagte etwa Lothar Matthäus. Vergleiche mit dem jungen Toni Kroos kursieren. Zakaria hat die Hymnen der Kommentatoren mitbekommen. «Es ehrt mich natürlich, das von solchen Persönlichkeiten zu hören», sagt er. «Das treibt mich an, noch mehr zu machen.»