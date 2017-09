Und wie sieht es im mentalen Bereich aus? Müssen Sie mutiger werden, selbstbewusster?

Im Kopf kann man natürlich ebenfalls viele Dinge beeinflussen. Da habe ich sicher noch Steigerungspotenzial. Aber auf mentaler Ebene lernt man natürlich auch sehr viel mit den Erfahrungen, die man laufend macht.

Stellen Sie sich darauf ein, dass Sie in der NHL ein markierter Mann sein werden, der von den Gegnern besonders in die Mangel genommen wird? Können Sie selber überhaupt böse werden auf dem Eis?

Ich lasse mir sicher nicht alles gefallen. Und ich weiss, dass gewisse Spieler versuchen werden, mich zu provozieren, um mich aus dem Konzept zu bringen. Meine Taktik dagegen ist immer, möglichst schnell ein Tor zu schiessen (lacht).

Woher kommt eigentlich diese ausgeprägte Gelassenheit? Für einen 18-Jährigen sind Sie bemerkenswert abgeklärt.

Ich weiss es ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin einfach ein sehr disziplinierter Mensch, der genau weiss, was er will.

Kann man diese Fokussierung auf den Erfolg lernen?

Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind nie gerne verloren habe. Das mache ich jetzt natürlich immer noch (lacht). Aber früher konnte ich Niederlagen nie akzeptieren. Ich habe mich und mein Umfeld regelmässig wütend gemacht. Mit der Zeit habe ich aber gelernt, dass Niederlagen nicht immer nur schlecht sein müssen. Dass man aus Niederlagen auch lernen kann, wenn man die richtigen Schlüsse aus ihnen zieht. In den Playoffs bringt es nichts, sich noch lange über ein verlorenes Spiel aufzuregen. Der Fokus muss so schnell wie möglich wieder nach vorne gerichtet werden.

Haben Sie sich bei den anderen Schweizer NHL-Spielern noch ein paar Tipps geholt?

Ich habe in Bern mit einigen von ihnen trainiert (Roman Josi, Mark Streit, Yannick Weber; Anm. der Red.), da gab es zwischendurch immer mal wieder einen kleinen Tipp, wie das in der NHL läuft. Das war wirklich super, ich musste nicht mal fragen. Aber ich möchte und muss natürlich auch meine eigenen Erfahrungen sammeln und mich selber weiterentwickeln. Im Nachwuchs-Camp der New Jersey Devils (fand im Juli statt, Anm. der Red.) habe ich mich zudem bei meinen Mitspielern über vieles, was die Organisation betrifft, informiert.

Wo fühlen Sie sich wohler: in Ihrem Heimatdorf Naters oder in einer Grossstadt wie New York?

Ich brauche sicher meine Ruhe, aber ich mag das Stadtleben schon auch. Ich bin gerne dort, wo etwas läuft. New York ist natürlich eine riesige Stadt. Ich war nur kurz dort, aber das war schon sehr eindrücklich. Langweilig wird es mir dort sicher nicht. Aber man muss auch sehen: Ich werde dort so viel Eishockey spielen, dass für andere Sachen gar nicht viel Zeit bleiben wird.

Aber respekteinflössend ist der «Big Apple» schon ein wenig, oder?

Ja. Aber ich denke auch nicht, dass ich mitten im Getümmel, in Manhattan, wohnen werde, falls ich in der NHL spielen darf. Viele Spieler der New Jersey Devils leben in Hoboken, auf der anderen Seite des Hudson-Rivers, mit tollem Blick auf die Skyline von New York. Dort geht es eher zu und her wie in einem Dorf.

Kehren wir am Ende noch einmal auf Ihren Traum zurück. Wie sieht in einer idealen Welt Ihr Auftakt in die NHL-Karriere aus?

Ich versuche, meine Erwartungen nicht zu hoch anzusetzen. Und vor allem nicht zu weit vorauszudenken. Super wäre für mich schon, wenn ich Anfang Oktober mein erstes NHL-Spiel mit den New Jersey Devils bestreiten dürfte. Damit ginge schon wieder ein kleiner Traum in Erfüllung.

Das tönt sehr bescheiden. Zweifeln Sie daran, dass es so kommen wird?

Nein, ich bin schon zuversichtlich. Aber ich weiss, dass es da eine Menge sehr gute Spieler hat, die alle dasselbe Ziel wie ich verfolgen und einen Platz im NHL-Team wollen. Ich denke nicht, dass ich als Nummer-Eins-Draft einen Vorteil habe. Ich werde genauso hart arbeiten und um meine Chance kämpfen müssen. Wenn es so weit sein sollte, dann schaue ich Schritt für Schritt weiter. So bin ich halt: eher vorsichtig.