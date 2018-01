Zum dritten Mal in dieser Saison verliessen die New Jersey Devils das Eis ohne einen Torerfolg. Sie scheiterten 37 Mal an Detroits Torhüter Petr Mrazek, der den zweiten Shutout in Folge feierte. Die Devils hatten für diese Partie Mirco Müller aus ihrem AHL-Team Binghamton zurückbeordert, der Verteidiger blieb wegen einer Schlüsselbein-Verletzung aber auf der Reserve-Liste.

Trotz der schlechten Ausbeute in diesem Kalender-Jahr verbleibt New Jersey auf Platz 2 in der Metropolitan Division.

Andrighetto/Niederreiter fehlen weiter verletzt

Ganz anders sieht es bei den Colorado Avalanche aus: Das Team von Sven Andrighetto gewinnt gegen die Toronto Maple Leafs mit 4:2 – für die Avs ist es bereits der zehnte Sieg in Serie. Andrighetto fehlte weiterhin verletzt.

Ebenfalls ohne den verletzten Schweizer – in diesem Fall Nino Niederreiter – gewinnen die Minnesota Wild gegen die Ottawa Senators mit 3:1.