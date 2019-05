Zwei Matchbälle vergibt Roger Federer beim 6:2, 6:7 (11:13), 4:6 gegen den Österreicher Dominic Thiem (25, ATP 5) in den Viertelfinals von Madrid. Gleichwohl zieht er ein positives Fazit nach seinem ersten Turnier auf Sand seit drei Jahren. Weil er sich körperlich gut fühlt, hält er sich sogar die Option offen, in der kommenden Woche in Rom zu spielen. Roger Federer über seine Rückkehr auf Sand Das Wichtigste ist: Ich bin körperlich zwäg. Das Rutschen bereitet mir keine Probleme – nicht beim Rücken, nicht bei den Adduktoren, nicht bei der Hüfte. Der Schock für den Körper war nicht gross, das bedeutet, wir haben im Vorfeld gute Arbeit geleistet. Ich war ein Schlag vom Halbfinal entfernt, insofern bin ich sehr zufrieden. Ich fühle mich sehr wohl mit meinem Spiel und bin der Meinung, dass ich drei sehr gute Spiele gezeigt habe, vor allem die letzten beiden gegen Monfils und gegen Thiem. Das war eine gute Schlacht.

Darüber, ob er im nächsten Jahr wieder in Madrid spielt Vielleicht bin ich im nächsten Jahr als Tourist in Madrid (lacht). Vielleicht als Spieler. Ich habe keine Ahnung. Ich weiss nicht, was meine Pläne sind für das nächste Jahr auf Sand. Was ich sagen kann: Ich geniesse es, hier zu spielen, hatte eine grossartige Woche. Die Menschen hätten nicht freundlicher sein können, und ich habe schöne Erinnerungen an Madrid. Darum kann ich mir vorstellen, wieder hier zu spielen. Zu den zwei vergebenen Matchbällen Gerade jetzt fühle ich mich verschwitzt (lacht). Natürlich ist es frustrierend, wenn man nach zwei Matchbällen verliert. Aber mit ein wenig Abstand ist es eine gelungene Rückkehr.

