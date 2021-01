Bleibt Federer gesund, setzt er seine Karriere auch 2021 fort. Roger Federer musste sich im Februar und im Sommer zwei Operationen am Knie unterziehen und spielte über ein Jahr kein Turnier mehr. Doch der Baselbieter gedenkt, seine Karriere ab Februar fortzusetzen.

Federer gewinnt 6 Turniere, darunter ein Grand-Slam-Turnier. Federer bestritt nur ein Turnier, die Australian Open, wo er die Halbfinals erreichte, obwohl er Probleme mit den Adduktoren hatte. Bei den French Open und den US Open fehlte er nach zwei Operationen am Knie.

Nadal triumphiert in Roland Garros und zieht mit Federer gleich. Zwar wurden die French Open im Herbst statt im Frühling und bei völlig anderen meteorologischen Bedingungen gespielt, dennoch hiess der Sieger zum 13. Mal Rafael Nadal, der nun wie Federer 20 Grand-Slam-Titel zählt.

Das Grand-Slam-Titel-Rennen der Giganten.

2020 feiert erstmals seit den US Open 2014 (Marin Cilic) ein neuer Spieler seinen ersten Grand-Slam-Titel. Dominic Thiem gewann die US Open in New York. Novak Djokovic wurde disqualifiziert, nachdem er eine Linienrichterin mit einem Ball getroffen hatte. Titelverteidiger Rafael Nadal verzichtete auf eine Teilnahme.

Denis Shapovalov und Andrey Rublew werden die Aufsteiger des Jahres. Alexander Zverev erlebt erneut eine schwierige Saison. Rublew gewann die meisten Titel (5), neben Djokovic mit 41 die meisten Spiele und verbesserte sich auf Platz 8 der Weltrangliste. Shapovalov stiess bei den US Open in die Viertelfinals und in die Top Ten des Rankings vor. Alexander Zverev erreichte bei den US Open erstmals einen Grand-Slam-Final, wo er eine 2:0-Satzführung nicht verwerten konnte.



Stan Wawrinka gewinnt erstmals seit Mai 2017 ein Turnier. Wawrinka begann die Saison stark, erreichte bei den Australian Open die Viertelfinals, ein Turniersieg blieb ihm aber verwehrt. Im August nahm der Romand in Prag an einem Challenger-Turnier teil, das er gewann.



Bencic gewinnt als vierte Schweizerin nach Hingis, Federer und Wawrinka ein Grand-Slam-Turnier. Bei den Australian Open scheiterte sie in der dritten Runde, auf die French Open musste sie verletzungsbedingt verzichten. Auf eine Reise an die US Open verzichtete Bencic wegen der unsicheren Corona-Situation.

Das Frauentennis bleibt unberechenbar und bringt drei verschiedene Grand-Slam-Siegerinnen hervor. Bei den Australian Open gewann die Amerikanerin Sofia Kenin ihren ersten Grand-Slam-Titel, bei den French Open tat es ihr die Polin Iga Swiatek gleich. Und bei den US Open triumphierte Naomi Osaka.

Bleibt sie gesund, gewinnt Serena Williams ihren 24. Major-Titel. Bei den Australian Open scheiterte sie in der dritten Runde, bei den French Open gab sie vor der zweiten Runde auf, bei den US Open verlor Williams in den Halbfinals, die weiter auf ihren 24. Grand-Slam-Titel warten muss.