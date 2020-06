Nadal verurteilt Gewalt in den USA: «Will ich jetzt für ein Turnier nach New York reisen? Nein, das will ich nicht»

Am Mittwoch feierte Rafael Nadal seinen 34. Geburtstag, erstmals seit vielen Jahren in seiner Heimat auf Mallorca im Kreis der Familie, statt bei den French Open, die er im letzten Jahr zum zwölften Mal gewonnen hat. Grund ist die Corona-Pandemie, welche auch den Tennis-Zirkus seit Mitte März und bis mindestens Ende Juli vollständig zum Erliegen gebracht hat. Am Donnerstag stellte er sich den Fragen einer Auswahl internationaler Journalisten. Es ging um das Coronavirus, Rassismus und um Tennis.

Wimbledon wurde ersatzlos gestrichen, die French Open in den Herbst verschoben, ob die US Open in New York (24. August bis 13. September) stattfinden, ist angesichts der globalen Gesundheitskrise fraglich. Pläne der Organisatoren sehen vor, dass Spieler nur mit einer Person reisen dürfen und die Turniere ohne Zuschauer stattfinden. Nadal sagt dazu: «Wenn Sie mich heute fragen, ob ich nach New York reisen will, um ein Turnier zu spielen, wäre meine Antwort: ‹Nein. Das will ich nicht.›»

«Wir müssen ein gutes Beispiel sein»

Er kenne die aktuelle Situation nicht, sagte Nadal. Aber er erwarte, dass die Turniere nur dann stattfinden, wenn die Gesundheit und Sicherheit aller gewährleistet sei, «andernfalls macht es keinen Sinn». Er wolle ein gutes Beispiel sein, und der Tennis-Zirkus müsse verantwortungsvoll handeln und eine klare Botschaft an die Gesellschaft vermitteln. Nadal bezog sich damit nicht nur auf die Corona-Pandemie, sondern auch auf die angespannte Lage in den von sozialen Unruhen geprägten USA.

Ende Mai war der dunkelhäutige Amerikaner George Floyd in Minneapolis nach einem brutalen Polizeieinsatz verstorben. Seither demonstrieren im ganzen Land Hundertausende gegen strukturellen und institutionellen Rassismus, Polizeigewalt und soziale Ungleichheit. Auch Rafael Nadal, Roger Federer und Novak Djokovic zeigten sich am Dienstag, der unter dem Motto «BlackOutTuesday» stand, posteten in sozialen Medien ein schwarzes Quadrat. «Was derzeit passiert, ist schrecklich», sagte Nadal.